حظك اليوم برج القوس الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس، يسعى دائما إلى التغيير، كما أنه يحب التنقل من مكان لآخر، كما يتميز هذا البرج بأنه ودود واجتماعى وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ومن المهم أن تتأنى في البيع والشراء وفي قراراتك عموما.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك ببعض التشوش، وعليك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.