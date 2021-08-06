حظك اليوم برج الدلو الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يعشق الحرية، ولا يحب أن يتقيد بشيء ما، سواء كان على المستوى الشخصي أو المهني، كما يتمتع مولود هذا البرج بالقدرة على التوازن بين إسراف المال وتوفيره، كما أنه يتميز بالنزاهة والصدق في علاقاته مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بسلامتك وعليك بتنظيم جهودك واتباع نظام صحي.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ما زال يطالبك بالحفاظ على السرية والكتمان، وتجنب الزهو بنفسك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.