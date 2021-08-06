حظك اليوم برج الحوت الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:40 ص | الجمعة 06 أغسطس 2021
برج الحوت
يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، كما يمتلك مولود هذا البرج القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت 6-8-2021 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. تعمل بحماس وتكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص.
حظك اليوم برج الحوت 6-8-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك، ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.