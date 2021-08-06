حظك اليوم برج الجدي الجمعة 6 -8-2021 مهنيا وعاطفيا

تعرف امرأة برج الجدي بصعوبة الوصول إلى قلبها، حيث لابد أن يتصف بالشجاعة والجرأة كل من يحاول التقرب منها، كما يغلب على هذا المولود طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تتسرع في قراراتك ولا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد أو استفزاز.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.