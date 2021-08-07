حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يمتلك شخصية جذابة وملفتة للأنظار، ويحب قضاء وقته مع الأصدقاء المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية، وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط.. تتعامل اليوم بود مع من تحب ومع عائلتك، وتشعر بالارتياح والهدوء.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة ويوفق تاريخ ميلاده 7 يونيو.