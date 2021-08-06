«محتفظ بالبدلة».. أين وصل «عمر» الذي ظهر بجوار الرئيس في افتتاح القناة؟

قبل ست سنوات، وفي نفس اليوم الموافق السادس من أغسطس عام 2015، لفت أنظار الحضور في احتفالية افتتاح وتدشين قناة السويس الجديدة، طفل صغير يرتدي البدلة العسكرية ويحمل بأنامل يديه العلم المصري، يلقي التحية على الجميع على ظهر يخت بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي السابق كان يصارع شبح السرطان على سريره بإحدى غرف مستشفى 57357، وحينها بات هدفا تسعى إليه عدسات المصورين ووكالات الأنباء العالمية لتوثيق الموقف الإنساني.

طفل المحروسة يحتفظ بالبدلة العسكرية التي ظهر بها بجوار الرئيس

مرت الأيام والشهور على مشهد الطفل «عمر صلاح» الذي رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على يخت المحروسة، أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة، ولا يزال قلبه نابضًا بحب البدلية العسكرية والجيش المصري، الصغير الذي أتم عامه الخامس عشر في يوليو الماضي، لا يكل ولا يمل من طلب الالتحاق بالجيش المصري، رغم معاناته مع سرطان المخ، «بدلته اللي ظهر لابسها في افتتاح قناة السويس بجوار الرئيس السيسي لسه عنده ولسه بيلبسها لأن جسمه مش بيكبر بسبب ظروف مرضه»، تقول رضا محمد، والدة طفل المحروسة في بداية حديثها لـ«الوطن».

قبل افتتاح قناة السويس الجديدة، كانت أمنية الطفل عمر أن يرتدي الزي العسكري، وطلب من اللواء عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، أنذاك، أثناء زيارته لمستشفى السرطان رؤية الرئيس السيسي وارتداء الزي العسكري المصري، وحقق له أمنيته في الحفل الذي حضره كبار زعماء ورؤساء دول العالم، حسب قول والدته، التي أكدت أنه يهوى اقتناء البدل العسكرية.

توقف العلاج من سرطان المخ

مرت السنوات والتحق «طفل المحروسة» بالصف الأول بالمرحلة الثانوية، ووقع اختيار أسرته على الثانوي الزراعي ليناسب ظروفه الصحية، التي وصفتها والدته حاليا بقولها، «عمل عمليتين واحدة تركيب صمام في المخ والتاني إزالة ورم، وبقاله حوالي سنة ونص وقف علاج الحمدلله لكن جسمه مش بينمو بشكل طبيعي»، وعلى الرغم من ذلك لا يزال قلبه معلقًا بحب الجيش المصري.

طفل المحروسة وأسرته على تواصل مع الشؤون المعنوية

الصغير عمر الذي ظهر بجوار الرئيس السيسي في افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان يبلغ من العمر حينها 6 سنوات، لا يزال هو وأسرته على تواصل مع الشؤون المعنوية بالجيش المصري، حتى سجل أغنية وطنية بصوته وأهداها لهم على أمل عرضها على القنوات التلفزيونية في ذكرى حرب أكتوبر المقبلة، ولايزال متمسكا بحلمه القديم، «لسه نفسي أكون أصغر جندي في الجيش المصري»، بحسب قول عمر في حديثه لـ«الوطن».