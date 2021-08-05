رئيس قناة السويس: نتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 10% العام المقبل

توقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، زيادة إيرادات القناة للعام المقبل 2021-2022 بنسبة 10% عن العام الجاري 2020-2021.

وأوضح «ربيع» خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهيئة اتجهت للتحول الرقمي.

القناة حققت أرباح بزيادة 8%

وأشاد رئيس القناة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساندته، مشيدًا أيضًا بمستوى العاملين في هيئة قناة السويس وحبهم للوطن، لافتًا أن هناك قنوات حققت خسائر وصلت لـ40%، بينما حققت القناة أرباح بنسبة بلغت 8%.

وأشار إلى أن التخفيضات التي قدمتها الهيئة للسفن وبدأت من 17% ووصلت لـ75%؛ ما تسبب في جذب المزيد من السفن للمرور عبر قناة السويس.

ولفت ربيع إلى أن هناك تواصلًا مع السفن التي تغير وجهتها عن المرور في القناة؛ لمعرفة السبب ويتم تقديم تخفيضات للسماح لهم بالمرور عبر القناة، كما أن الهيئة تقرر نسبة الخصم بناء على المسافة واستهلاك الوقود وتشغيل العمالة.

وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس تشهد طفرة في البنية التحتية هذه الأيام خاصة في المنطقة اللوجستية، وأن ذلك سيجذب سفنًا للتجارة وليس للمرور من خلال القناة.

وأكد أن السفن التي ستدخل لشرق بورسعيد ستحصل على تخفيضات خاصة وحزم تشجيعية، متوقعًا أن يكون محور تنمية قناة السويس مركز عالمي للتجارة العالمية.

إيرادات شهر يوليو الماضي لم يحدث في تاريخ القناة

ولفت إلى حدوث زيادة كبيرة في الإيرادات خلال شهر يوليو لم تحدث في تاريخ القناة، كما أن الزيادة في عدد السفن مقارنة بالعام الماضي وصلت لـ17%، ووصلت الإيرادات لـ530.7 مليون دولار بزيادة 20.7% عن العام السابق.