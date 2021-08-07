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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | السبت 07 أغسطس 2021
برج العقرب

برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب شخصيته الغيورة والشكاكة، كما يتميز بأنه شخص ذكي جدا، حساس، قائد ماهر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح.. اعمل بدقة وكن مستعدا للتفاوض بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل بإيجابية مع من حولك، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

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