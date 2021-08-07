حظك اليوم برج الميزان السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 07 أغسطس 2021
برج الميزان
امرأة برج الميزان تفضل أن تلتزم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، كما أنهم يعشقون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، كما يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان 7-8-2021 على الصعيد المهني
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حظك اليوم برج الميزان 7-8-2021 على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.