إخماد حريق محدود بقطعة أرض زراعية في المنيا

سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة المنيا، على حريق إندلع بقطعة أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، اليوم، دون خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي، باندلاع حريق داخل قطعة أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية، وانتقلت أجهزة الأمن ورجال الدفاع المدني إلى مكان الحريق، ونجحوا في السيطرة عليه وإخماده.

وقال اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه فور ورود بلاغ باندلاع حريق داخل أرض زراعية لأحد المواطنين، جرى إخماده والسيطرة عليها لتجنب امتدادها لباقي الزراعات بمعرفة إدارة الدفاع المدني دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف «عبد العزيز»، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قامت بتغطية فتحات أعمدة الإنارة المتواجدة داخل شارع كورنيش النيل؛ حفاظًا على حياة المواطنين والمترددين على الكورنيش.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه كلّف الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة بمتابعة الإنتهاء من أعمال تغطية الفتحات المتواجدة بأعمدة الإنارة داخل حي شمال المدينة التي كانت تمثل خطرًا كبيرًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، وتابع أيضًا أعمال النظافة وانضباط وانتظام العمل بكورنيش النيل بالمنيا، والتأكد من نظافتة ومن ثم تواجد العمال والموظفين على رأس عملهم.

وتواصل الوحدات المحلية بالمنيا، شن الحملات اليومية، لرفع الاشغالات والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق، وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا.