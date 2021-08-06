عاقل: سنطلب زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء لـ 100% في حالة واحدة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه في حال ارتفعت الحركة السياحية الوافدة للمعدلات الطبيعية خلال الشهور المقبلة، مع استمرار انخفاض نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر، فإن الغرفة قد تطلب من وزارة السياحة والآثار واللجنة الوزارية لفيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 100% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق بدلا من نسبة الـ 70% المطبقة حاليا.

نسبة الـ 70% المطبَّقة حاليا ملائمة لأعداد السياح الوافدين لمصر

وأضاف لـ«الوطن» أن نسبة استقبال الفنادق للنزلاء المطبَّقة حاليا والمقدرة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق مناسبة جدا للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن متوسط إشغال فنادق البحر الأحمر خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 47% من النسبة المسموح بها لاستقبال النزلاء ،فيما بلغ متوسط الإشغال بفنادق جنوب سيناء خلال ذات الشهر نحو 45%.

الغرف الفندقية المتاحة حاليا كافية

وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية المتاح حاليا كاف جدا لاستقبال أعداد السياح الوافدين حاليا حتى مع بدء توافد الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من يوم الاثنين المقبل، خاصة أن أعداد السياح القادمين من روسيا خلال الشهر الجاري لا يمكن مقارنتهم بالأعداد التي كانت تأتي لمصر خلال ذات الشهر قبل توقف الرحلات الروسية لمصر نهاية عام 2015.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من 2021

وأوضح عاقل أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر لا سيما من أوكرانيا وروسيا، فضلا عن ألمانيا التي ستبدأ في تسيير رحلات لمرسى علم بداية من شهر سبتمبر المقبل تُضاف للرحلات التي تسيِّرها إلى الغردقة، معربا عن آماله في استمرار السياحة الداخلية للمصريين خلال فصل الشتاء، خاصة إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن شتاء العام المقبل سيشهد استعادة السياحة المصرية للجزء الأكبر من عافيتها قبل جائحة كورونا.