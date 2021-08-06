نقيب المهندسين يتلقى العزاء في الكفراوي بمسجد المشير «صور»

استقبل المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين ونجلي الوزير حسب الله الكفراوي واللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، اليوم الجمعة، المعزيبن في وفاة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق بمسجد المشير طنطاوي.

وقال بيان صادر عن النقابة: إنه كان علي رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحالي وبعض الشخصيات العامة.

يذكر أن الكفراوى، انتخب نقيبًا للمهندسين عام 1991 وعين وزيرا للإسكان لمدة 16 عامًا لقب خلالها بأبوالمدن الجديدة.

وأعرب المهندس هاني ضاحي، عن حزنه الشديد فور وفاة الفقيد وقام برثائه عبر وسائل الاعلام في بيان قال فيه: «ننعي ببالغ الحزن والأسى المهندس حسب الله الكفراوي الوطني الشريف وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر قيمة هندسية وطنية نادرة، طاهر اليد عفيف اللسان حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن».

وتابع: «رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر، رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته مع خالص العزاء للمجتمع الهندسي وأسرته الكريمة».

يشار إلى أنه تم دفن الفقيد اليوم الجمعة 6 أغسطس، بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل.