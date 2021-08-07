مع اقتراب موعد عرضه.. «السينمائيين» تفصل في أزمة فيلم «200 جنيه»

كشف مصدر من داخل نقابة السينمائيين، أن اللجنة المشكلة من عدد من الخبراء للاطلاع على السيناريو الخاص بفيلم «200 جنيه»، توصلت إلى نتيجة فيما يتعلق بالتشابه مع سيناريو «جنيه» للسيناريست حسين إبراهيم، ومن المقرر أن تقوم برفع النتيجة للدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بداية الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر لـ «الوطن» إلى أن جهاز الرقابة هو المنوط به اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود تطابق بين سيناريو فيلم «200 جنيه» والسيناريو المقدم، وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

أزمة فيلم «200 جنيه»

واتهم السيناريست حسين إبراهيم، الكاتب أحمد عبدالله والمنتج محمد عبدالحميد، بالسطو على سيناريو «جنيه»، الذي سبق وقدمه للمنتج عام 2014، وإعادة تقديمه في عمل جديد بعنوان «200 جنيه»، مؤكدا أن السيناريو مسجل باسمه في إدارة حقوق المؤلف، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عام 2009، كما تقدم للرقابة على المصنفات الفنية بنسخة من سيناريو الفيلم للحصول على الترخيص اللازم عام 2014، وهو نفس الفكرة والأحداث التي يقدمها فيلم «200 جنيه».

وقام «إبراهيم» باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقه، على حد تعبيره، حيث قام برفع دعوى في محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف عرض الفيلم، الذي حددت له الشركة المنتجة يوم 18 أغسطس الجاري لطرحه في دور العرض السينمائي، قائلا: «انتظر نتيجة لجنة الخبراء في نقابة المهن السينمائية التي تتطلع على العملين لتحديد مدى التشابه بينهما».

وعلى الجانب الآخر، نفى المنتج محمد عبدالحميد، في تصريح سابق لـ «الوطن»، وجود أي تشابه بين العملين، مؤكدا أن عرض الفيلم سيتم في الموعد المحدد له، نافيا صحة ما تردد عن وقف التصاريح الخاصة بالفيلم حتى يتم حل الأزمة القائمة.

وأوضح «عبدالحميد»: «الفيلم من تأليف السيناريست الكبير أحمد عبدالله، وإدعاء السيناريست أن الفيلم مأخوذ عن سيناريو له هو شئ متكرر، وحدث أكثر من مرة سابقا مع أفلام كبرى».

فريق عمل فيلم «200 جنيه»

يشارك في فيلم «200 جنيه» مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، إسعاد يونس، ليلى علوي، نيللي كريم، غادة عادل وأحمد السعدني، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.