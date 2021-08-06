ليلى علوي تكشف تفاصيل فيلم «200 جنيه»: رحلة عملة ورقية بين الناس

كشفت الفنانة ليلى علوي تفاصيل جديدة عن فيلم «200 جنيه»، مشيرة أن الفيلم «حكاية جميلة جدا وحكاية فيلم مكتوب حلو قوي وقوي وفيه ممثلين عظماء وكل اللي بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج».

وأوضحت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم هي ورقة الـ 200 جنيه، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوي على عدد من الشخصيات والمواقف التي سيرى فيها المشاهدون أنفسهم في هذه الشخصيات.

وتابعت «بطل الفيلم هي الـ200 جنيه وليها رحلة مع كل أبطال الفيلم» مثنية على المخرج محمد أمين وتعاونها معه، مشيرة أنها تعاونت معه من قبل في فيلم «التاريخ السري لكوثر»، والذي يتبقى في تصويره يوم واحد، معربة عن أملها في أن تنتهي مشاكل الفيلم ويتم استكمال آخر مشهد.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.