«التعليم» تكشف موعد نتائج الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتائج الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه يجري حالياً تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، مؤكداً أن عملية التصحيح تتم إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي يتم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نتائج الثانوية العامة 2021، لافتاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة عقد ورقياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً.

تعرف على موعد نتائج الثانوية العامة 2021

وأوضح «شوقي» في تصريحات له، أنه تم تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2021 رسيماً، لمنع حدوث أي بلبة، مؤكداً أنه يجب على جميع طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، متابعة الموعد الرسمي لإعلان النتيجة وعدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في منتصف شهر أغسطس الجاري، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول نسبة قليل من الطلاب على درجة 99% كلام عار تماماً من الصحة ولا علاقة له بنتائج الثانوية العامة، مشدداً على أولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لمثل هذه المعلومات غير الدقيقة.

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة

وتابع وزير التربية والتعليم، أن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة هو 410 درجات، مؤكداً أنه لا تغيير في هذه الدرجات، موضحاً أن الدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي في المواد التي تم تصحيحها حتى الآن مرضية تماماً، مؤكداً أن تصحيح الامتحانات يتم بصورة منتظمة ولا يشوبه شائبة، مشيراً إلى أن عمليات نقل أوراق الأسئلة والإجابات من جميع المحافظات تمت بطرق مؤمَّنة جيداً.

منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2021

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2021، يصل عددها لـ 30 منحة، مؤكدة أن المنح للراغبين في الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، موضحة أنه تم فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية، ومدارس المتفوقين STEM، والمدارس التجريبية.

شروط المنح الدراسية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم الإعلان عن شروط منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2021 والتي تتمثل في الآتي:

-يجب على المتقدمين للحصول على المنحة مصري الجنسية.

-التحق بمدرسة تجريبية أو عامة أو STEM أو مدارس النيل.

- حاصل على مجموع 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

-شارك في أنشطة لخدمة المجتمع.

- لديه مهارات قيادية.

- لديه سجل أكاديمي متميز.

-مستوفي لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية.

اختبارات المنح الدراسية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2021

-يجب أن يجتاز الطلاب اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

- يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

-الدخول علي موقع الوزارة الموضح لمليء الاستمارة والتسجيل من خلال هذا الرابط.