أخبار الثانوية العامة 2021.. درجات الطلاب مطمئنة

انتهت وزارة التربية والتعليم قبل أيام من عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس التلقين والحفظ، ومع بدء تصحيح الامتحانات إلكترونياً على أجهزة الماسح الضوئي في مراكز مؤمنة جيداً تحت إشراف أجهزة سيادية، تصدرت أخبار الثانوية العامة 2021، محركات البحث من الطلاب وأولياء الأمور.

تعرف على أخبار الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة 2021 تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، مؤكداً أن الامتحانات عقدت بنظام الأسئلة التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، وأن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آخر أخبار الثانوية العامة 2021 تتمثل فى استمرار عمليات تصحيح الامتحانات بطرق مؤمنة جيداً، مؤكداً أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد غير صحيح ولا علاقة له بالامتحانات.

أخبار الثانوية العامة 2021: نتائج المواد التي تم تصحيحها مطمئنة

وأوضح الوزير: أن كل ما يقال عن نتائج الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2021 لا أساس له من الصحة، مؤكداً: «حذرت بوضوح ونحن غير مسؤولين عن أى شىء من هذا النوع»، مضيفا أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة، والاختلاف عن السنوات الماضية يكمن في توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان فقط.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الثانوية العامة شهر يوليو الماضي، في لجان مؤمنة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية، بينما أكد عدد من طلاب الثانوية أن اللجان الامتحانية سمحت لهم بدخول الكتاب المدرسي والتابلت، موضحين أن بعض الامتحانات جاءت أسئلتها معقدة وبها أفكار جديدة بخلاف المعتاد عليه، وأن الامتحانات اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم.