هل يتم تغيير تنسيق الثانوية العامة 2021 بالجيزة؟ مصدر بـ«التعليم» يجيب

قرر عدد من المحافظات تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، مثل محافظات القاهرة والشرقية والمنيا والبحر الأحمر، وذلك بعد تزايد مطالب أولياء الأمور والطلاب، ففي محافظة القاهرة قرر اللواء خالد عبد العال، تخفيض الحد الأدنى للتنسيق إلى 230 بدلاً من 235، وفي محافظة المنيا، قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الرياضي من 225 إلى 215، وفي محافظة الشرقية تم تخفيض التنسيق ليصبح 230 بدلاً من 238، ليتساءل الطلاب بمحافظة الجيزة، هل يتم تغيير تنسيق الثانوية العامة 2021 بالجيزة؟

تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 بالجيزة

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 بالجيزة هو 218 درجة، وهو الحد الأدنى للتنسيق، موضحا أن المديرية حددت الحد الأدنى، وفقا للكثافة الطلابية في مدارس المرحلة الثانوية، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تغيير تنسيق الثانوية العامة 2021 بالجيزة لم يتم طرحه حتى الآن، موضحا أن التنسيق يتم على أساس الدرجات التي تم الإعلان عنها سابقا، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى للتنسيق تم وفق الكثافات الطلابية في المدارس، لافتا إلى أن جميع امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيا في لجان مراقبة جيدا.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 بواقع 218 درجة، وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الحد الأدنى للتنسيق كما هو منذ اعتماده من قبل محافظ الجيزة.

ولفت «الجيار» إلى أن الحد الأدنى للتنسيق يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.