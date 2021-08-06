حمو بيكا يتحدى "الموسيقيين" ويحيي حفلا مع عمر كمال بالساحل الشمالي اليوم

قرر مغني المهرجانات حمو بيكا، تحدي نقابة المهن الموسيقية بعد أن أصدرت الأخيرة قرارًا بمنع إقامة أي حفلات غنائية لبيكا في أي مكان داخل مصر، نظرا لعدم امتلاكه عضوية النقابة أو ترخيصًا.

حمو بيكا يشدو في حفل مع عمر كمال

ومن المقرر أن يحيي "بيكا" اليوم حفلا في الساحل الشمالي في منتجع «جريكا» بـ«هاسيندا» بالساحل الشمالي رفقة عمر كمال.

وكانت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعها الأسبوعي، الشهر الماضي، قررت عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

أول ظهور لحمو بيكا وعمر كمال بعد خلافهما

قالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

ويعد هذا الحفل الأول لبيكا بعد خناقته الشهيرة مع المطرب عمر كمال، وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. انت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مابعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان.. انت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».