أول صور لـ حمو بيكا في افتتاح مسرحية «شمسية و4 كراسي» لـ أشرف عبدالباقي

افتتح الفنان أشرف عبدالباقي، أول عروض مسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي»، مساء أمس الخميس، على مسرح الساحل، وسط حضور جماهيري كبير وحمل العرض لافتة «كامل العدد».

وشهد العرض أول ظهور لمطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي يظهر بشخصيته الحقيقية في المسرحية، إذ يشارك في مشهدين فقط وفقا لما أعلنه الفنان أشرف عبدالباقي في تصريحات سابقة لـ «الوطن».

وشهد العرض الأول للمسرحية حضور كل من المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الإعلامي إبراهيم فايق، والفنان صبحي خليل، حيث حرص «عبدالباقي» علي تحيتهم عقب انتهاء العرض، والتقط معهم عددا من الصور التذكارية بحضور باقي أبطال المسرحية.

مسرحية شمسية و4 كراسي

ويشارك في بطولة مسرحية «شمسية و4 كراسي»، كل من محمد أنور «أوس أوس»، محمد عبدالرحمن «توتا» وميريهان حسين، من تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب وإخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

هجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب بيكا

وواجه الفنان أشرف عبدالباقي، هجوما شديدا شنه الجمهور بعد إعلان انضمام حمو بيكا لمسرحية «شمسية وأربع كراسي» والتي يتولى إخراجها وبطولتها أشرف عبدالباقي ومعه مجموعة من الأبطال منهم محمد أنور ومحمد عبدالرحمن ومريهان حسين.

وقال «أشرف» في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنَّ «حمو بيكا لا يمثل في المسرحية إنما يظهر كضيف في مشهدين فقط، ويظهر بشخصية المطرب الذي يصنع خناقات في الساحل ويظهر بنفسه وليس له دور في المسرحية لكي يأخذ تصاريح، لأنّه لا يمثل، ونقصد أن نصنع حاجة دمها خفيف ونصنع إيفيه».