صندوق السكان بالأمم المتحدة: نتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو

قالت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن الصندوق يتعاون مع الكثير من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية المصرية، حيث يعمل مع وزارة الصحة لتنظيم الأسرة وتحديد النسل، وتوفير خدمات للمرأة واحتياجات الشباب، كما يتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأضافت «ميير»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الصندوق يعتبر تعاونه مع وزارة التخطيط، إحدى الشراكات المهمة والتي تهدف إلى التنسيق مع مختلف الوزارات القومية، حيث يعمل الصندوق على دعم الوزارة وكل الوزارات المعنية في مختلف البرامج التأهيلية للشباب والفتيات.

وأوضحت أن للصندوق برامج عدة يساعده في تطبيقها وزارة الشباب المصرية بكل المحافظات، كما ويوجد لدى الصندوق برنامج من شأنها تأهيل الفتيات للعمل، لافتة إلى أن تعاون الصندوق مع الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يهدف لتنمية الشخصية المصرية، وتحسين أرقام الوفيات والمواليد وتحسين معدلات تلك البيانات ومساعدة الحكومة للخروج بقرارات مهمة في مثل تلك المجالات.

وأكدت أن المرصد الديموجرافي من شأنه تأهيل وتعظيم دور الشباب وحتى يكون المرصد مؤهلا لدور الشباب ليتحركوا نحو المستقبل قدما ويصححوا أخطاء الماضي، وهو أحد أهم خطط العمل القومية القائمة في الوقت الراهن.

وتابعت: «دورنا مساعدة الحكومة حتى تأتي بقرارات مهمة في كل المجالات، وعلى مستوى 9 محافظات يمكن تخطيط وتنظيم الأسر، وهي خطة متعددة النطاقات، والحكومة قامت بتذليل العقبات وسخرت القدرات لتحقيق ذلك الإنجاز المهم عبر الاستناد على أرقام حقيقية».