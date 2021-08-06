اتهمها بسوء سلوكها.. تفاصيل مقتل «نفيسة» وتمزيق جثتها على يد شقيقها

جريمة مروعة ارتكبها شاب بحق شقيقته «نفيسة» البالغة من العمر 28 عامًا، فقتلها ومزق جثمانها إلى نصفين وألقاه في العمرانية وبولاق الدكرور انتقامًا منها بسبب «سلوكها السيئ»، وظن المتهم أنه سيفلت بفعلته من المساءلة القانونية وأن المباحث ستواجه عقبات من أجل كشف ملابسات الجريمة، لكن بعد عدة أيام انكشفت الجريمة بسبب الجهود الأمنية المضنية التي بذلها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة.

القبض على قاتل شقيقته

ألقت المباحث القبض على قاتل شقيقته، وبمواجهته اعترف بالجريمة انتقامًا منها بسبب سوء سمعتها وأنه فوجئ خلال وجوده على المقهى بالحديث عن شقيقته بشكل سيئ من قبل مجموعة من الشباب وعندما تشاجر معهم وغادر المقهى تأكد من أن شقيقته اعتادت على الخروج من المنزل بشكل شبه يومي لساعات طويلة وأحيانا ما كانت تقضي بعض الأيام خارج المنزل.

سر الأموال مع شقيقته

وتابع المتهم أنه كان يسأل شقيقته عن الأموال الكثيرة التي كانت تتدفق عليها ومصادرها، فكانت تتهرب من الإجابة عنه حتى تأكد من أن تلك الأموال عائد عملها في الدعارة، بحسب حديثه أمام المباحث، وأنه دخل معها في مشاجرة عندما واجهها بما لديه من معلومات وقتلها ذبحًا وقطع الجثمان إلى شطرين وألقى نصفًا في بولاق الدكرو والآخر في العمرانية .

حبس المتهم

اقتادت المباحث المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثمان وإخفائه لطمس أدلة جريمته، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة العامة مجري التحريات وهو ضابط المباحث الذي تمكن من كشف غموض الواقعة لسماع أقواله وتوثيق أدلة اتهام القاتل في محضر النيابة العامة.