«كل سنة وإنتي معايا العمر كله».. آخر تعليق على «فيسبوك» لقاتلة «ملاك كفر الدوار»

منشورات حب ودعوات صادقة على «فيس بوك»، جمعت بين «نجلاء»، الشهيرة إعلاميا بـ«ملاك كفر الدوار»، وبين صديقتها «نورهان»، التي قتلتها، ليظل الموقع شاهدا على الخيانة والكذب والخداع، فلم تتخيل الضحية، وهي تعلق في المنشور الأخير لصديقتها على موقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الخير وطول العمر، أن صديقتها تضمر لها كل هذه الكراهية، وهو الأمر الذي لم يظهر في كلمات المتهمة، التي تمنت للضحية طول العمر بقولها «وإنتي طيبة ومعايا العمر كله».

وعلى موقع «فيس بوك»، توجد العديد من التعليقات بين الضحية وقاتلتها، فضلا عن العديد من الصور التي تجمعهما سويا في مناسبات كثيرة، إلا أن كل ذلك لم يشفع للضحية لدى صديقتها، التي تخلصت منها بمساعدة اثنين من أقاربها، طمعًا في أموالها، وفي وظيفتها.

وكما كان «الفيس بوك» شاهدا على الصداقة بينهما، صار وسيلة المتابعين لصب اللعنات على الصديقة الغادرة، فعقب القبض عليها، انهالت اللعنات على صفحتها عبر فيس بوك من أهالي كفر الدوار، الذين صبوا جم غضبهم على القاتلة.

تهنئة بالعيد ودعوات بالفرحة والسعادة

وفي آخر منشور على صفحة المتهمة «نورهان» وكان خاصا بتهنئة العيد، علقت لها الضحية «نجلاء» قائلة: «كل سنة وإنتي معايا يا حبيبتي ويخليكي ليا يارب.. وأشوفك دايما مبسوطة وفرحانة»، لترد عليها القاتلة بتعليق: «حبيبتي وإنتي طيبة ومعايا العمر كله.. ربنا ميحرمنيش منك»، ولم تعلم الضحية أن «نورهان» تُدبر لها مكيدة للتخلص منها وسرقتها، والحصول على مكانها في العمل، ولم يخطر ببالها يوما أن صديقة عمرها ستكون هي السبب في قتلها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، كشفت لغز مقتل، نجلاء نعمة الله بدوي، 25 سنة، داخل عيادة طبيب عيون في مول شهير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار، وتبين أن صديقتها واثنين آخرين هم من دبروا لقتلها، وبررت المتهمة ذلك بسرقتها وأخذ مكانها في العمل، وجرى القبض على المتهمين والتحقيق معهم.