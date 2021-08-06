أول تعليق من صلاح عبد الله بعد الأزمة القلبية: «ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت»

في أول تعليق للفنان صلاح عبدالله، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها أمس الخميس، نشر «عبدالله» تدوينة جديدة عبر حسابه على «فيس بوك»: «ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت، ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدًا أنت حين ظننت، أن الحب يجعلك الأقوى.. وأن صفاء القلب يجعلك الأفضل، وأن الطيبة ووضوحك وصراحتك هي ما تجعلك الإنسان الأفضل».

وكشفت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله، الذي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حاليًا، وذلك بعدما خضع لعملية تركيب قسطرة بالقلب.

وقالت دنيا صلاح عبدالله، في تصريح لـ«الوطن»: «والدي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بشكلٍ مفاجئ، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى، وهو على قدّمه وفي كامل وعيه».

وتابعت: «فور دخوله المستشفى، أجرى عملية قسطرة في القلب بجانب تركيب دعامة»، مؤكدة أنّ الحالة الصحية لوالدها الفنان صلاح عبدالله، تشهد تحسنًا كبيرًا ومن الوارد الخروج من المستشفى مساء الجمعة.

وأشارت إلى أنّ والدها، سوف يستأنف نشاطه الفني قريبًا، وذلك حسب رأي الفريق الطبي المعالج، قائلة: «بإذن الله يكمل شغله قريب جدًا.. الدكاترة قالوا مفيش أي مشكلة إنه يكمل شغل بعد أسبوع راحة بإذن الله».