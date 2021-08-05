«التعليم العالي» تكشف قواعد القبول بالجامعات الأهلية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، عن قواعد القبول بالجامعات الأهلية 2021، وذلك لجامعات «الجلالة بمنطقة العين السخنة، والعلمين الدولية بالساحل الشمالي مدينة العلمين، والملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، والمنصورة الجديدة بمدينة جمصة»، موضحة أن القبول بالجامعات الأهلية 2021 سيعتمد على المجموع الاعتباري لكل لطالب، على أن يتم حساب المجموع من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة 2021 أو الشهادة المعادلة لها.

قواعد القبول بالجامعات الأهلية 2021 إلكترونيا

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم احتساب درجات الاختبار الإلكتروني مضافة على المجموع الاعتباري، التي تقدر (70٪ لمجموع الثانوية أو ما يعادلها + 30% لاختبارات القدرات، مقسمة 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية+ 5٪ لاختبار التفكير النقدي»، مؤكدة أن اجتياز اختبار القدرات 2021 للجامعات الأهلية شرط أساسي للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعن طرق العمل بقواعد القبول بالجامعات الأهلية، أوضح الدكتور محمد شعيرة منسق الجامعات الأهلية الجديدة، أنه سيتم عن طريق تقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، على أن يتم عقد عدد من الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية خلال يومي 17 و 18 يوليو الماضي، و2 و3 أغسطس الجاري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك في 5 مقرات معتمدة بجامعات حلوان وبنها والجلالة والملك سلمان الدولية، على أن تظهر نتائج التنسيق الخاصة بهم يوم 9 أغسطس الجاري، وسيتم إرسال قوائم الطلاب المقبولين لمكتب التنسيق للجامعات الأهلية والخاصة.

وتابع أنه بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة والأزهرية، سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية على 3 مراحل خلال شهر أغسطس، وسيعقد اختبار القبول يوم الأربعاء 11 أغسطس لمن قام بإنهاء تسجيل الرغبات وحتى يوم الخميس 5 أغسطس، على أن يكون الثلاثاء والأربعاء 17، و18 أغسطس للطلاب نمن قاموا بإنهاء تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس 12 أغسطس.