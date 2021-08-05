حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية بكاليفورنيا.. أعمدة الإنارة ذابت «صور»

دمر حريق كبير اجتاح ولاية كاليفورنيا بلدة صغيرة في شمال شرق الولاية، ما أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبانٍ تاريخية، وذلك بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة.

ولفّت ألسنة اللهب «جرينفيل»، وهي مجتمع محلي في «إنديان فالي»، تضم بضع مئات من الأشخاص ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، وسط مؤشرات على أن التغيرات المناخية تقف وراء ما حل بالبلدة من كارثة.

وأظهرت صور أن حرارة النيران تسببت في انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب مصور حرائق الغابات ستيوارت بالي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مرفقا تغريدته بصور للدمار: «أود أن أقول إن معظم وسط مدينة جرينفيل دمر بالكامل».

واندلع حريق «ديكسي فاير» في غابات شمال كاليفورنيا في منتصف يوليو، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر.

وقال ميتش ماتلو، الناطق باسم هيئة الإطفاء في كاليفورنيا لصحافيين: «فعلنا كل ما في وسعنا. في بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافيا».

وبحلول أواخر يوليو، ارتفع عدد الأفدنة المحترقة في كاليفورنيا بأكثر من 250 في المئة مقارنة بالعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية الحديث.

وأثار حريق «ديكسي فاير» ذكريات مؤلمة خلفها حريق «بارادايس فاير»، وهو أكثر حريق دموية في تاريخ كاليفورنيا الحديث.