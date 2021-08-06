في وداع الشاعر حسن رياض.. صاحب «برج الحمام» و«الخيالة»

نعت جمعية المؤلفين والملحنين الشاعر حسن رياض الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر أزمة مرضية عنيفة.

وفاة الشاعر حسن رياض بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر حسن رياض جاءت بعد ساعات من دخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة إثر أزمة صحية.

الجمعية أصدرت بيانا عن وفاة الشاعر حسن رياض جاء فيه «نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الشاعر حسن رياض، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات.

وفاة الشاعر حسن رياض بعد إثراء الحياة الغنائية

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان أول من تحدث عن أزمة الشاعر حسن رياض، هو الشاعر فوزي إبراهيم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس حيث علق قائلا «كل الشكر لوزيرة الثقافة ولمكتب رئاسة الوزراء وكل من تابع معنا حالة الشاعر الكبير حسن رياض وساعدنا في إيجاد غرفة عناية مركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.. دعواتكم للزميل الغالي».

وبعد ساعات علق فوزي من جديد وعقب الوفاة وقال «صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الكبير حسن رياض في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة والدفن في مقابر الغفير بالدراسة».

قدم حسن رياض عددا من الأغنيات الشهيرة منها «النواصي وبرج حمام» للفنان محمد منير، و«من غير ما تتكلمي واللى اشترى وفي عنيكي الضي» للفنان علي الحجار و«الخيالة» للفنانة الجزائرية أمل وهبي والشيخ متقال، و«بتاخدني عيونك وضميني» للفنان طارق فؤاد و«مالك بيه» للفنانة سيمون و«عبدالرحيم القناوي» للفنان عصام كاريكا.