إلهام شاهين: كان نفسي أبقى باليرينا.. وخدوني ممثلة عشان شاطرة في العربي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها في بداية مسيرتها الفنية كانت تطمح لإنشاء مسرح موسيقي تعمل به ولا تمتهن مهنة التمثيل، حيث إنها كانت تعشق الفن منذ الصغر، واشتركت في الكثير من المسرحيات التي جرى تقديمها في أثناء العام الدراسي، «كنت بتبسط أوي لما أطلع على المسرح وأعمل استعراض فيه غناء ورقص إيقاعي، كان حلمي أطلع باليرينا».

وأضافت «شاهين»، خلال استضافتها ببرنامج «أون سيت»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على فضائية «ON E»، أنها بعد ذلك سعت لتكون مخرجة حتى تكون متحكمة في كل مفردات العملية الفنية كالممثل والديكور والسيناريو، «كنت وأنا صغيرة عايزة أبقى القائد، ودخلت فعلا المعهد العالي للفنون المسرحية علشان أخد بكالوريوس في الإخراج، وخدوني ممثلة علشان أنا شاطرة في اللغة العربية مش علشان ممثلة».

وأوضحت أن أول الأعمال الدرامية التي عرضت عليها في أولى سنوات دراستها بالمعهد كانت مسرحية «حورية من المريخ»، وظهرت في المسرحية كبطلة بالمسرح القومي، «مثلت بالصدفة ومكونتش قاصدة، وحلم إني أكون مخرجة كان حلم وتم إجهاضه».

وأكدت أنها ترفض أعمال درامية وأفلام تعرض عليها مؤخرا، بسبب تشابه الشخصية التي ستظهر فيها بتلك الأعمال مع شخصيات أخرى ادتها من قبل، «إني ألاقي دور مختلف دي مسألة صعبة لأني اشتغلت كتير أوي، وعملت نوعيات كتير مختلفة، ودايما بسأل نفسي إيه اللي هقدمه جديد، ومش عايزة أكرر أو أقلد نفسي في أدوار مشابهة».