مؤلف مسرحية «شمسية و4 كراسي» عن أشرف عبد الباقي: أفكاره خارج الصندوق

قال كريم سامي «كيمز»، أحد مؤلفي مسرحية «شمسية و4 كراسي»، إن الفنان أشرف عبد الباقي، واحد من الذين ساهموا في الحركة المسرحية بشكلٍ كبير، ونجح في اكتشاف جيلٍ جديد من الفنانين الشباب، مثل نجوم «مسرح مصر»، واصفًا إياه بـ«إبداعي وأفكاره دايمًا خارج الصندوق».

وتوقع كريم سامي، نجاح فكرة مسرح الساحل الشمالي، وتقديم مسرحيته الجديدة هناك، قائلًا لـ«الوطن» إنّ: «فكرة وجود مسرح في الساحل دي جديدة متعملتش قبل كده، لذلك أتوقع لها نجاحًا كبيرًا جدًا، لأن الناس بتكون مسافرة وفي إجازة، وفكرة إنهم يروحوا المسرح في الوقت ده خطوة كويسة جدًا».

وقال «كيمز» إنّ تعاونه مع الفنان أشرف عبد الباقي، بدأ منذ وقتٍ طويل، إذ أنه كتب بمُشاركة صديقه المؤلف أحمد عبد الوهاب، آخر موسمين من «مسرح مصر»، وكذلك كتابة المشروع الجديد الذي قدّمه «عبد الباقي» تحت اسم «اللوكاندة»، فضلًا عن مسرحية «صباحية مباركة».

كواليس كتابة مسرحية شمسية و4 كراسي

وكشف كواليس تجربته في مسرحية «شمسية و4 كراسي»، موضحًا: «أشرف عبدالباقي، عقد معنا اجتماعًا مؤخرًا أنا وأحمد عبد الوهاب، بشأن كتابة نص مسرحي يُقدم في الساحل، وأنّ يكون مناسبًا للأجواء هناك، وبالفعل اتفقنا على فكرة معينة وجرى تنفيذها ومن المُقرر انطلاق العروض اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل».

وأكد أنّ أشرف عبد الباقي، لا يفرض وجهة نظره على النص، بينما يطرح رأيه وقد يُطور منه بعد المشورة، قائلًا: «نادرًا لما بيكون فيه منه تعليقات، خصوصًا إنّ إحنا عرفنا طريقة الشغل من أيام تجربة مسرح مصر».

وأشار إلى أنه لم يواجه أزمة لارتجال الفنانين على خشبة المسرح، وتجويد بعض المُمثلين من النص الذي كتبه، موضحًا أنّ «موضوع الارتجال في المسرح مختلف تمامًا إنّ كان سينما أو تليفزيون، فإن كان هناك إيفيه جديد لم يكن موجودًا في النص، لم أشعر بضيق قط، إذ هناك بيننا تفاهم لدرجة كبيرة».

أبطال مسرحية شمسية و4 كراسي

يذكر أنّ مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي يُشارك فيها حمو بيكا، تدور أحداثها داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية أشرف عبد الباقي، تحمل اسم شمسية و4 كراسي، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.