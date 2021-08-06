أحمد فايق: انتشار «دلتا» أسرع من عمليات التلقيح.. و«ووهان» تغلق من جديد

قال الإعلامي أحمد فايق، إن معظم دول العالم أعلنت أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد أصبحت موجودة وتنتشر بشدة، موضحًا: «هناك سباق بين من يحصلون على لقاح كورونا ومتغير دلتا، وهو متغير شرس وأكثر قدرة على الانتشار، وبالتالي فإن أعدادا كبيرة من البشر تحاول الحصول على اللقاحات لكي يكون تتكون لديها المناعة ضد دلتا».

وأضاف فايق، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن انتشار «متحور دلتا» أسرع من عملية تلقيح المواطنين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كانت منذ 19 شهرا في ووهان الصينية، وأن «متحور دلتا» تسبب في وقف كل وسائل المواصلات من وإلى ووهان، حيث جرى الكشف عن أن «دلتا» أصبح منتشرا بشدة في هذه المدينة التي تعتبر منشأ فيروس كورونا.

وتابع بأن هذا الأمر لن يتوقف عند المدينة الصينية فقط، لكن مدينة ملبورن الأسترالية، تعرضت لسادس إغلاق بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 70% من سكان اليابان، أصبحوا معرضين لإجراءات مواجهة كورونا وكل متحوراته، وبلغ عدد الإصابات اليومية نحو 15 ألف شخص يوميا.