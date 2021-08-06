انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا بالإسكندرية

تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، وفقا للأرصاد الجوية، مع استمرار موجه الحر التي تشهدها المدينة الساحلية، التي تكون في ذروتها نهارا وحتى ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على كورنيش الإسكندرية، تزامنا مع التزاحم الشديد داخل المدينة الساحلية، بسبب الهروب من الحر لنزول مياه البحر والتنزه بالكورنيش ليلا.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة اليوم الجمعة، انخفاضا أقل من درجة حرارة أمس، حيث البدء في اعتدال درجة الحرارة مع انخفاض متوقع غدا السبت.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة اليوم الجمعة في الإسكندرية تصل إلى 34 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 56% وتراجع سرعة الرياح لتصل إلى 19 كم في الساعة.

الطقس في الإسكندرية

وتشهد مدينة الإسكندرية، موجه حارة لعدة أيام تسببت في إحجام المواطنين عن السير نهارا على الكورنيش للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى الهرب للشواطئ لنزول البحر والاستمتاع بمياهه، حيث تزدحم شواطئ المدينة يوميا وتتكدس بالزوار.

ورفعت شواطئ الإسكندرية، شعار «كامل العدد»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث اكتظت بالرواد ووصلت نسبة الإشغال في الشواطئ إلى 100%.

ومع دقات الساعة السابعة صباحا، توافد المصطافون على شواطئ الإسكندرية، عبر رحلات اليوم الواحد، من أجل الاستجمام ونزول مياه البحر، والاستمتاع بالطقس ومياه البحر، خاصة مع عدم استقرار الطقس، والانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.