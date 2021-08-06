إلهام شاهين: اشتغلت كتير جدا.. ومش عايزة أكرر نفسي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه جرى عرض العديد من الأعمال الدرامية عليها مؤخرا، منها أحد الأعمال التي كتبها السيناريست تامر حبيب، «عندي أكثر من عمل ولسه محصلش عليهم اتفاقات بشكل نهائي، وفيلم أهل العيب بتاع تامر حبيب أنا حباه جدا، ويا رب يطلع للنور لأن كورونا عطلتنا كتير».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أون سيت»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على فضائية «ON E»، أن أحد الأعمال الدرامية التي عرضت عليها مسلسل تجري كتابته حاليا وتعجبها فكرته، «بصبغه إنسانية قوية، ومؤلفته عازفة في دار الأوبرا».

وأوضحت أنها متفائلة بما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا، لإنتاج أعمال قوية في كافة المجالات، «يا رب يخرج للنور قريبا».

وأكدت أن ما ترفضه من أعمال درامية وأفلام تعرض عليها مؤخرا، يكون بسبب تشابه الشخصية التي ستظهر فيها بتلك الأعمال مع شخصيات ظهرت بها من قبل، «أني الاقي دور مختلف دي مسألة صعبة لأني اشتغلت كتير أوي، وعملت نوعيات كتير مختلفة، ودايما بسأل نفسي إيه اللي هقدمه جديد، ومش عايزة أكرر أو أقلد نفسي في أدوار مشابهة».

وتابعت: «أنا دايما متجددة وعايزة شيء جديد ومفاجئ، وقبل ما أفاجئ الجمهور بكون عايزة أفاجئ نفسي».