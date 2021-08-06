تفاصيل جديدة عن نقل مركب خوفو.. «هيكون موجود في كبسولة هوائية»

قال الدكتور مختار الكسباني، الخبير الأثري وعضو اللجنة العليا للعرض المتحفي، إن عملية ترميم مركب خوفو قبل نقله من الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير تمت في موقعه منذ عامين، لافتا إلى أن الترميم كان يتم على كل قطعة من المركب، «كانت حالتها صعبة، واللي كان بيتعامل معاها كان لازم يكون على درجة عالية جدا من المهارة التي تؤهله للعمل».

وأضاف «الكسباني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم ترميم المركب بالكامل وتوزيع القطع وأماكنها في الموقع الجديد بالمتحف المصري الكبير، وكذا إعداد نوع معين من وسيلة النقل، «المركب هيكون موجود في كبسولة هوائية، وأي عملية ارتجاج أثناء النقل مينفعش تأثر على الخامات المكون منها المركب».

وأوضح أن عربة نقل المركب من الممكن إعادة استخدامها لأمور أخرى كنقل قطع أثار، حيث إن السيارات التي نقلت المومياوات الملكية من قبل كانت مجهزة لنقل المومياء ثم تعود لوضعها الطبيعي من قبل، «التكلفة مش بتكون عالية زي الشركات الأجنبية ما كانت بتطلب، وكل ده بيتم بأيادي مصرية، وبنكون عارفين كويس أوي هيعملوا إيه».

وأكد أن المتحف سيضم أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية مختلفة الأحجام بين تماثيل كبرى وصغيرة، وجميعها سيجرى العمل معها بطريقة علمية حديثة لتوصيلها بأمان تام.

وبدأت اليوم عملية نقل مركب الملك خوفو الأولى من منطقة الهرم الأثرية للمتحف المصري الكبير في موكب يستغرق نحو 10 ساعات من خلال عربة النقل البلجيكية الصنع، التي يتم التحكم بها آليا سلكيا أو لا سلكيا عن بعد، بواسطة فريق عمل متكامل.