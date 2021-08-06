مزاد لتأجير 3 محال بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا.. الشروط والتفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن مزاد علني عام لتأجير 3 محال، بعمارة الصفصافية على طريق «مصر- أسوان» الزراعي بمدينة المنيا، بجلسة الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، في الـ12 ظهرا، بمقر إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

تفاصيل المحلات المقرر تأجيرها في المزاد العلني بالمنيا:

1- محل رقم (1) بمساحة 38 مترا بداخله دورة مياه، وعداد كهرباء، وتأمين دخول المزاد مبلغ (36000) جنيه بجلسة الخميس، الموافق 19 أغسطس، في الساعة 12 ظهرا.

2- محل رقم (2) بمساحة 38 مترا، يشمل عداد كهرباء، وتأمين دخول المزاد بمبلغ (36000) جنيه بجلسة الخميس الموافق 19 أغسطس، الساعة 12 ظهرا.

3- محل رقم (3) بمساحة 36 مترا، ولا يشمل عداد كهرباء، وتأمين دخول المزاد مبلغ (30000 ) بجلسة الخميس الموافق 19 أغسطس الساعة 12 ظهرا.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية مقابل مبلغ 299 جنيها فقط لاغير، ومدة الإيجار سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وللوحدة الحق في التجديد من عدمه، وفي حال التجديد يتم زيادة القيمة الإيجارية 10% سنويا عن كل عام.

الأوراق المطلوبة التي يجب على المتزايد إحضارها:

1- صورة البطاقة الشخصية.

2- صورة البطاقة الضريبية.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- السجل التجاري.

يشار إلى أن كافة الشروط موجودة بإدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، علما بأن هذه العملية خاضعة للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.