التحرش بسيدة هضبة الأهرام.. كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم

مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، جرى تفريغه من كاميرات المراقبة، يظهر من خلاله شخص يتحرش بفتاة في منتصف الشارع بمنطقة هضبة الأهرام، إذ دفع الفتاة على الأرض خلف إحدى السيارات، وبدأ يلامس جسدها، ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت الواقعة باسم «تحرش هضبة الأهرام».

الأجهزة الأمنية تتحقق من واقعة التحرش بفتاة هضبة الأهرام

تحركت قوات الأمن سريعًا بعد انتشار مقطع الفيديو للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، كي تتمكن من تحديد المكان الذ شهد على واقعة التحرش.

التحرش بفتاة في هضبة الأهرام

الأمن يتحرك للكشف عن ملابسات واقعة تحرش هضبة الهرم، وجرى تحديد هوية الفتاة المجني عليها، ثم سؤالها عن صحة الفيديو، وأقرت أنها تعرضت للتحرش حين كانت تسير في الشارع، ثم فر هاربًا، وكثفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهم، وبعد ساعات قليلة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بعد مواجهته بها.

القبض على المتهم في واقعة التحرش

على الفور جرى تحرير محضر بالواقعة، وأثبت فيه المباحث أقوال المجني عليها، واعترف المتهم الذي أقر بارتكابه جريمته، وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، ومن جانبها أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة العامة

بدأت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة في منطقة هضبة الهرم، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وتم مواجهتها بالمتهم، وتمكنت من التعرف عليه، وأقرت بأنه كان يتحرش بها، وظهر ذلك في مقطع فيديو تم تفريغه من كاميرا مراقبة ونشره على تطبيق «واتس اب».

تفريغ كاميرات المراقبة

تحكي الفتاة المجني عليها، أنها حاولت الاستغاثة بالمارة أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة هضبة الأهرام، لكن المتهم فر هاربًا قبل اللحاق به، ولم تكن تتوقع أن هناك كاميرا مراقبة، توثق الواقعة التي ساعدت في القبض على المتهم.