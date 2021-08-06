تفاصيل ضبط المتهمين بسحل فتاة لسرقة حقيبتها بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، القبض على اثنين من المتهمين بسحل فتاة لسرقة حقيبتها بمركز كفر صقر، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مقطع فيديو، أظهر لحظة سحل الفتاة من قبل 3 أشخاص، أثناء سرقة حقيبتها، وذلك بعدما حاولت الفتاة التشبث بالحقيبة.

سحل فتاة لسرقة حقيبتها

وأظهرت الصور 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وأحدهم يمسك بحقيبة الفتاة بينما تتشبث بها، أثناء سيرها في شارع عادم بدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كما أظهرت الصور محاولة الفتاة التشبث بالحقيبة وعدم تركها للجناة، فيما أصر الآخرون على الاستمرار في انتزاع الحقيبة ما أدى لسحل الفتاة.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب رواد «السوشيال ميديا» بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم على فعلتهم الشنيعة.

ضبط المتهمين بسحل فتاة لسرقة حقيبتها

وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية الصور المتداولة، جرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، لفحص الواقعة وتحديد مكانها وتوقيتها، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. ي. س. ا . ا» 18 سنة، عاطل، و«أمين . م . أ . أ»، عاطل 20 سنة، وجرى التحفظ عليهما بمقر حجز مركز شرطة كفر صقر لحين عرضهما على النيابة صباح غد لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

بيان من وزارة الداخلية بشأن سحل فتاة لسرقة حقيبتها وضبط المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه: «كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تتضمن قيام (عدد 3 أشخاص) يستقلون دراجة نارية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر)».

وأضاف البيان: تم استدعاء الفتاة وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعللت عدم الإبلاغ في حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها، وبتكثيف جهود البحث برئاسه قطاع الأمن العام، وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية أمن الشرقية، تم تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.