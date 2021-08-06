بالأسماء.. تعرف على حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الأقصر

اعتمد اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حيث تولى الرائد محمد زكريا، رئاسة مباحث مركز شرطة الأقصر، فيما تولى المقدم محمود حامد، رئاسة مركز شرطة القرنة غربي محافظة الأقصر، وتولي الرائد أحمد حسين، رئاسة مباحث مركز شرطة إسنا، جنوبي محافظة الأقصر، عقب عمله رئيسًا لمباحث مركز شرطة الأقصر، وفي السابق رئيسًا لمباحث مركز شرطة طيبة.

وضمن الحركة الداخلية التي اعتمدها مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، اليوم، تم تجديد الثقة في كل من المقدم أحمد المراغي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أرمنت، جنوب غربي الأقصر، والرائد أحمد جادو، رئيسًا لمركز شرطة بندر الأقصر، والعميد محمد الطيب، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت.

وفي نهاية يوليو الماضي، جدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الثقة في اللواء خالد عبد الحميد، مديرًا لأمن الأقصر في الحركة التي أعلنت عنها الوزارة حينئذ، وتولى اللواء خالد عبد الحميد منصبه مديرًا لأمن الأقصر في يناير الماضي، خلفًا للواء عصام ياسين.

كما تولى مدير أمن الأقصر، عدة مناصب قيادية، حيث تدرج في العمل منذ تخرجه من كلية الشرطة، ففي بداية التحاقه بالشرطة، عمل بمديرية أمن الغربية بإدارة البحث الجنائي بالمديرية، وعقب ذلك تولى العمل في رئاسة مباحث مديرية أمن البحر، كما عمل مفتشًا للأمن العام بمحافظة الأقصر، ثم عمل حكمدار مديرية أمن السويس، وعقب ذلك مساعد مدير مصلحة الأمن العام في وسط الدلتا.

وكان أبرز ما اعتمدت عليه وزارة الداخلية هذا العام في الحركة العامة، هو تولي قيادات شابة مسؤولية حفظ الأمن بمحافظات الجمهورية بالكامل، مع محاولة تنفيذ سياسة الوزارة الجديدة على أن تعتمد على كوادر شبابية خلفيات متطورة.