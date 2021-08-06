أوس أوس وحمو بيكا.. نجوم مسرحية شمسية وأربع كراسي بالساحل

انطلق عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي، التى يقوم ببطولتها نخبة من نجوم مسرح مصر من بينهم أوس أوس ومن إخراج أشرف عبدالباقي والتي تُعد الظهور الفني الأول لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

أوس أوس وحمو بيكا سويا في مسرحية شمسية وأربع كراسي

مشاركة حمو بيكا تعد هي الأولى مع مسرح مصر حيث لم يسبق له أن شارك في عمل مع أوس أوس ومحمد عبدالرحمن توتا وويزو.

الظهور الأول للمسرحية كان طاغيا، وحضره عدد من المشاهير من بينهم المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، والفنان صحبي خليل.

رغم أن المسرحية واجهت وابلا من الانتقادات بسبب مشاركة حمو بيكا، إلا أن الفنان محمد عبدالرحمن، أحد أبطال العرض، دافع عنها قائلا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى».

أول ظهور لـ أوس أوس مع حمو بيكا

مسرحية شمسية وأربع كراسي يشارك بها حمو بيكا كضيف شرف وهي من بطولة كل من أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

أما أحداث المسرحية التى يقوم بالمشاركة فيها أوس أوس وحمو بيكا فتدور داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

جدير بالذكر أن حمو بيكا يجلس حاليا في الساحل الشمالي من أجل إحياء عدد من الحفلات الغنائية التي كان قد تعاقد عليها ومنها حفل اليوم رفقة عمر كمال.