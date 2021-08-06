عمر كمال يتجاهل حمو بيكا في «بوستر» حفلهما بالساحل الشمالي اليوم

تجاهل عمر كمال، زميله مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال الترويج لحفله الغنائي، مساء اليوم، في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

حفل عمر كمال وحمو بيكا في الساحل الشمالي

ورغم أن الحفل جرى الترويج له من خلال «بوستر» يجمع الثنائي سويا، إلا أن عمر كمال نشر «بوستر» خاص به عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، وعلّق عليها، قائلا: «انتظروني النهاردة وذلك بسبب الخلافات القوية التي انفجرت بينهم خلال الأيام الماضية».

ويعد هذا الحفل الأول لبيكا بعد خلافه مع عمر كمال، حيث أعلن بيكا عدم تعامله مرة أخرى مع كمال بسبب سخرية الأخير منه خلال استضافته في برنامج تليفزيوني.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. إنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مابعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان.. انت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».