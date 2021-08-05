التضامن تصدر قراراها حول لائحة العمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرار رقم 289 لسنة 2021، في شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر.

ونص القرار على أن يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر القائم حاليا والكائن مقره بقرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية، بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة لهذا القرار.

وتتولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي الكائن بمقارها هذه المراكز.

ونشر القرار في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنــــــا.