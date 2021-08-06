بسبب الضغط.. «البترول»: ضخ كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء

قال الدكتور حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي البترول والكهرباء فيما يتعلق بالحفاظ على قدرة محطات الكهرباء في إعطاء معدلات استهلاك مرتفعة للمواطنين، ولضمان عدم خروج أية محطة عن العمل.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار التاسعة، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن قطاع البترول يوفر الوقود، خاصة الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والتي سجَّلت خلال اليومين الماضيين رقما قياسيا في زياد معدلات الاستهلاك، ويأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه زيادة كبرى على محطات الغاز الطبيعي بسبب الوقود.

وأوضح أن الكميات التي جرى ضخها لمحطات الكهرباء من الوقود بلغت 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز، بزيادة وصلت لـ18%، حيث كان يجرى ضخ 4.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا للمحطات، ما يمثل 67% من إجمالي استهلاك الدولة.

وأكد أن القطاع نجح في تلبية كل احتياجات السوق المحلية من الكهرباء والقطاع الصناعي والمصانع البتروكيماويات والغاز الطبيعي.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قال من قبل إن مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربي بين الثلاث قارات بعد الطفرة التي حققتها في مجال إنتاج الطاقة بفضل الدعم الرئاسي لخطط التوسع في إنتاج الطاقة، حيث ترتبط مصر كهربيًا بالسودان وليبيا والأردن، ومن المخطط تنفيذ الربط الكهربائي مع السعودية.

وأكد شاكر، خلال كلمته في منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، أن الوسيلة الأفضل لتعظيم قدرات إنتاج الطاقة في أفريقيا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تبلغ فرص وقدرات إنتاج طاقة الرياح 222 جيجا وات، بينما تبلغ قدرات إنتاج الطاقة الشمسية 2880 جيجا وات.