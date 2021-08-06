ننشر أول صورة للمتهمة بقتل نجلاء داخل عيادة بالبحيرة

حصلت «الوطن» على صورة نورهان، المتهمة بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله بمساعدة اثنين آخرين داخل عيادة للعيون في مول شهير بمحافظة البحيرة بدافع سرقتها.

بلاغ بالعثور على جثة داخل عيادة للعيون

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت يوم الأربعاء الماضي بلاغا بمقتل فتاة داخل عيادة للعيون في مول شهير، وبالانتقال تبين العثور على جثة نجلاء نعمة الله، سكرتيرة في عيادة للعيون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

فريق بحث لكشف غموض مقتل نجلاء

وتحفظ فريق بحث على كاميرات المراقبة، والتي رصدت وقت وقوع الحادث، وتبين أن 3 متهمين بينهم صديقة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفت نورهان صديقة المجني عليها بأنها خططت لسرقتها بمساعدة المتهمين الآخرين، ويوم تنفيذ الجريمة حضرت اليها وتناولت معها كوبا من العصير، وأرسلت رسالة من هاتفها إلى المتهمين للحضور لتنفيذ سرقة إيراد العيادة، وأثناء السرقة شعرت بهم المجني عليها فقاموا بقتلها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.