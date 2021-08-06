نجل مصطفى كامل لـ«الوطن»: والدي ووالدتي يستكملان علاج كورونا بالمنزل

قال فتحي، نجل الفنان مصطفى كامل، إن الحال الصحية لوالده ووالدته جيدة بعد أن أصيبا خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا ونُقلا على إثره للمستشفى.

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»: «أحمد وأشكر الله على حفظه لوالدي ووالدتي وأسرتنا بأكملها، وأتقدم نيابة عن والدي مصطفى كامل بخالص الشكر والعرفان لوزارة الصحة المصرية والسيدة الفاضلة الوزيرة هالة زايد، والرجل المحترم الخلوق المخلص دكتور خالد مجاهد وطاقم مكتب سيادتهم بأكمله على ما قدموه من جهد ومساندة واهتمام».

وتابع قائلا «كما أتقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفى العجوزة الأوفياء النبلاء، وطاقم التمريض الملائكة والذين لن نستطيع أن نوفيهم حقهم بالكلام، ولا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة، داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء».

وواصل فتحي قائلا «وأتقدم عن نفسي وعن والدي بكل الشكر والاحترام لكل رجال الإعلام والصحافة على متابعة حالة والدي ليلاً نهاراً، شكراً لكل القامات الكبيرة على كل المستويات التي لم تترك هواتفنا لحظة منذ بداية الأزمة، اخترنا استكمال العلاج بالمنزل بناء على آراء كبار الأطباء بمصر، أنت الحافظ يا الله».

يذكر أن مصطفى كامل، قد طرح قبل إصابته بـ كورونا، أغنية «البيت»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «وجع قلبي».

وتقول كلمات الأغنية:

الـــبـــــيــــــت الـلـــي تـــربـيـنـا فــيــه

الـــبـــــيــــــت مــتــعــلــق قــلبــي بــه

كــــل مــــا انـــســــى عــقـــلــــي بــيــــفـــكـــر

وارجـــــــع أنــــســـى وارجــــــع أتــــــــذكــــر

صـــــــوت ابــــويــــا وهــــــو بـيـنـادي عـلـيــا

ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــه

ومـدرستـي وكراستـي وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر

وشــكــلــي قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر

ولــمــتــنــا انـــا وصــحـــابـــــي ع النــاصيـــه

وأحـلامنــا الـلــي كـانت طـايشه مـــش راسيـــه

سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي وأنـا بحكي لأولادي عن اللـي فـــات

بـلاقـى نـفسـى متلخبط ما بين الضحكه والدمعـات

بـلاقـى نـفسـى للمـــاضـــــي أوام حـــــنـــيــــــت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي بتيجى الذكرى بميلادي يقيدوا شموع

وبطفى الشمع بالفرحه وأنا مدارى ف عنيا دمـوع

بحــــس بروحــــي بتنـــادي حـيـطـان الـبـيـت