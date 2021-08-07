حظك اليوم برج القوس السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج القوس الانطلاق ويكرهون تقييد الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر بمنزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف، وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.