بالأسماء.. حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز الشرطة في الدقهلية 2021

اعتمد اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز الشرطة 2021، ومديري الإدارات.

وشملت الحركة التالي: العميد هشام دياب، مديرا لإدارة مرور الدقهلية، والمقدم دكتور حاتم طه، وكيلا لإدارة مرور الدقهلية للشؤون القانونية، والمقدم إسلام رمزي، وكيلا لإدارة المرور، والعميد أحمد أبو الخير، مديرا لشرطة المرافق، والعميد أحمد الشهاوي، مديرا لإدارة شرطة الترحيلات، والعقيد فادي فهمي، مديرا لإدارة شؤون الخدمة، والعقيد أحمد راتب، مديرا لإدارة التخطيط، والمقدم محمد طنطاوي، رئيسا لقسم تصاريح العمل، والمقدم محمد الدسوقي، رئيسا لقسم الرخص، والرائد شريف ماجد، رئيسا لقسم العمليات بديوان المديرية، والرائد فاروق حماد، وكيلا لإدارة شرطة المرافق.

حركة مأموري أقسام ومراكز الشرطة 2021 في الدقهلية

كما شملت الحركة، العميد طارق عبد الهادي، مأمورا لمركز شرطة المنصورة، والعميد أحمد الصديق، مأمورا لمركز شرطة ميت غمر، والعميد حسام حوسة، مأمورا لقسم شرطة ميت غمر، والعميد عبد العزيز البدراوي، مأمورا لمركز شرطة المطرية، والعميد محمد محمود عبد العليم، مأمورا لمركز شرطة شربين، والعميد المهدي محمد المهدي، مأمورا لمركز شرطة السنبلاوين، والعميد طارق الشحات، مأمورا لمركز شرطة أجا.

والعقيد عمرو العدل، مأمورا لقسم شرطة أول المنصورة، والعقيد محمد فوزي، مأمورا لقسم شرطة ثان المنصورة، والعقيد أحمد الجميلي، مأمورا لمركز شرطة طلخا، والعقيد محمد حسان، مأمورا لمركز شرطة الكري، والعقيد محمد أبو السعود، مأمورا لمركز شرطة جمصة، والعقيد أحمد الحسيني، مأمورا لمركز شرطة المنزلة، والعقيد سامح الجميلي، مأمورا لمركز شرطة تمي الأمديد، والمقدم محمد الحسيني، مأمورا لقسم شرطة المنزلة.

وتضمنت الحركة: العقيد آسر السيد البطراوي، مأمورا لمركز شرطة بني عبيد، المقدم محمد زكريا جادو، مأمور مركز شرطة الجمالية، المقدم محمد الحسيني، مأمور قسم شرطة المنزلة، المقدم محمد جمعة، مأمور قسم شرطة بلقاس، والمقدم فتحي هاشم، مأمور مركز شرطة منية النصر.

اعتماد حركة تنقلات ضباط مباحث الدقهلية 2021

يذكر أن اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، اعتمد حركة تنقلات ضباط مباحث الدقهلية 2021، التي أجراها اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، وتضمنت رؤساء الأقسام بإدارة البحث الجنائي ورؤساء فروع البحث الجنائي ومفتشي المباحث ورؤساء وحدات المباحث بالمراكز والأقسام.