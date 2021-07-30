حركة تنقلات الشرطة ببني سويف.. «مشهور» يبدأ عمله مديرًا للأمن

بدأ اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف الجديد، الخميس، ممارسة مهام عمله داخل مديرية الأمن، عقب ساعات من اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2021، والتي وضعت وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والبعد الإنساني بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للضباط.

حركة تنقلات الشرطة ببني سويف.. الإبقاء على اللواء أسامة جمعة مديرًا للمباحث

وشملت الحركة ترقية اللواء طارق مشهور، حكمدار محافظة البحر الأحمر، مديرًا لأمن بني سويف، خلفًا للواء محمد مراد، كما تضمنت الحركة، الإبقاء على اللواء أسامة جمعة، مديرًا للمباحث الجنائية بالمديرية بعد النجاحات والضربات الأمنية التي جرى توجيها في المحافظة.

تصعيد «فريد» و«يونس» لمنصب مساعد مدير الأمن ضمن حركة تنقلات الشرطة ببني سويف

كما تضمنت الحركة ترقية اللواء هشام فريد، مأمور مركز بني سويف، واللواء أسامة يونس، مأمور مركز ببا، لمنصب مساعد مدير أمن بني سويف، وترقية اللواء شريف عبد الستار من منصب مساعد مدير أمن بني سويف إلى حكمدار مديرية امن سوهاج.

«غنيم» يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة ببني سويف

من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة إلى اللواء طارق مشهور بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن بني سويف، خلفاً للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة التي تم الإعلان عنها الأربعاء.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بني سويف، مساء الخميس، لمديرية الأمن، حيث هنأ المحافظ، مدير الأمن الجديد، بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون

محافظ بني سويف يوجه الشكر لمدير الأمن السابق لجهوده

كما أعرب المحافظ عن تقديره للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات الإزالة ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، وبسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

مدير أمن بني سويف الجديد يشكر المحافظ على التهنئة

وأعرب اللواء طارق مشهور مدير الأمن الجديد، عن تقديره وشكره للمحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأربعاء، حركة تنقلات قيادات وضباط الشرطة والتي تضمنت تعيين اللواء طارق مشهور مديرا لأمن بني سويف، والإبقاء على اللواء أسامة جمعة مديرًا للمباحث.