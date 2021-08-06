لقاء سويدان: «عندي 47 سنة بس حاسة إني لسه طفلة وروحي صغيرة».. «فيديو»

قالت الفنانة لقاء سويدان، إن السبب وراء إعلانها الاعتزال هو مرورها بأزمة، موضحة أنها لن تتخذ هذا القرار مرة أخرى، حتى لو مرت بظروف صعبة أيضا، لافتة إلى أن ما حدث هو «استراحة محارب لأني اشتغلت كتير قوي ومش قادرة أقول زهق، ولا أزمة منتصف العمر».

وكشفت لقاء سويدان، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة، عن عمرها الحقيقي، موضحة أنها تبلغ من العمر 47 عامًا «ماليانين أحداث كتيرة، وفن وتجارب، وأشخاص أثروا في شخصيتي، وعملت أكتر من 28 مسرحية و70 مسلسل، وحاسة إني لسه طفلة، ولسه روحي صغيرة وعندي حاجات كتير أوي نفسي أعملها، ومقدرش أقول حققت كام ومحققتش كام، أنا مبحسبهاش كده خالص، وشايفة إنه قدامي فرص كتير».

وتابعت: «مبسوطة إذا خلص عمري كده لأني عشت تجارب كتير مبهجة، وأنا فخورة إني قوية ومحاربة ومقاتلة ولوحدي وماليش سند غير ربنا سبحانه وتعالى، وقومت من مشاكل كتير بفضل الله سبحانه وتعالى».

وشددت على أنها تعشق الفنانة الاستعراضية صفاء أبو السعود، وعملت معها في مسلسلين عندما كانت طفلة، وعملت في فريق الكورال وراءها في كل الأغاني التي قدمتها، موضحة أنها ترغب في تقديم أعمال مثل التي قدمتها «صفاء أبو السعود».

وأشارت إلى أن صفاء أبو السعود، كانت تشيد بها كثيرًا، وتوقعت أن تملأ الفراغ الذي تركته في الفن، وعندما التقتها قالت لها: «إنتي لسة شاطرة زي زمان، وأنا سعيدة جدًا بده».