عضو لجنة التعليم بـ«النواب»: شروط جديدة لاختيار مدرسي المدارس الخاصة وتصريح من «التعليم» لممارسة المهنة

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، إن لجنة التعليم بالمجلس انتهت إلى وضع شروط جديدة لاختيار مدرسى المدارس الخاصة، مع ضرورة حصول المدرسين على تصريح من وزارة التعليم لممارسة المهنة، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها مع الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة إلى عدة توصيات، أبرزها ضمان حق أولياء الأمور فى تقديم تعليم جيد لأبنائهم خلال العام الدراسى، وعدم مبالغة المدارس الخاصة فى المصروفات الدراسية.

زيادة المصروفات الدراسية مرفوضة..ونعمل على حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور

وأكد فى حوار لـ«الوطن» أن المبالغة فى زيادة المصروفات الدراسية أمر مرفوض تماماً، واللجنة تعمل على حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور والتوفيق بين مصالحهم ومصالح المدارس الخاصة لضمان تقديم خدمة تعليمية مميزة، وإلى نص الحوار:

د. حسام المندوه: يجب أن يُعامل الطالب بطريقة لائقة وآدمية وعدم التعدى عليه

ما أبرز توصيات لجنة التعليم خلال لقائها مع رئيس جمعية المدارس الخاصة؟

- انتهت لجنة التعليم بمجلس النواب بعد اجتماعها بالجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة د. المندوه الحسينى، إلى العديد من التوصيات، أبرزها ضمان حق أولياء الأمور فى تقديم تعليم جيد لأبنائهم خلال العام الدراسى، وعدم مبالغة المدارس الخاصة فى المصروفات الدراسية، وأن يُعامل الطالب بطريقة لائقة وآدمية وعدم التعدى عليه بطريقة أو بأخرى.

وحرصت اللجنة على ضمان الحقوق المالية للمدارس الخاصة على أكمل وجه وتيسير الإجراءات الخاصة بها وإزالة العقبات أمامها من أجل تقديم خدمة تعليمية للطلاب على أفضل مستوى.

هل هناك عقوبة على طلاب المدارس الخاصة المخالفين لقواعدها؟

- المدارس الخاصة لها حقوق على الطلاب وأولياء الأمور ولا بد من مراعاتها والالتزام بها من خلال إصدار بعض القوانين التى تحدد سير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة.

هل وافقت اللجنة على وجود ممثلين للمدارس الخاصة داخل وزارة التعليم؟

- نعم، وافقت لجنة التعليم على البند الذى يُتيح عودة ممثلى أصحاب المدارس الخاصة إلى عضوية لجان التعليم الخاص بالإدارة والمديرية والوزارة بحد أدنى 3 أعضاء لكل لجنة، لأن تمثيل المدارس الخاصة فى الوزارة يعد أمراً مهماً لتطوير العملية التعليمية داخل مصر وطرح المشكلات الخاصة بالمدارس الخاصة والعمل على حلها أولاً بأول.

هل للمدارس الخاصة الحق فى زيادة المصروفات حال خسارتها؟

- لجنة التعليم داخل مجلس النواب وافقت على أنه حال تحقيق المدرسة الخاصة خسائر مالية فى الميزانية السنوية، يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات، لأن هذا قرار وزراى منذ زمن بعيد وينص على أنه إذا تبين للمدرسة الخاصة وجود خسائر مالية خلال نهاية العام الدراسى فلها الحق فى تقديم المستندات التى تؤكد ذلك لوزارة التربية والتعليم، وتقوم الوزارة ببحث هذه المستندات وعند التحقق من صدق المستندات تقوم الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب بالنسبة التى تراها مناسبة للجميع.

هل يجوز للمدرس العمل فى مدرسة أخرى؟

لجنة التعليم بمجلس النواب تعمل على تطوير وإصلاح العملية التعليمية، والمدرس الذى يعمل بمدرسة خاصة لن يستطيع العمل فى مدرسة أخرى إلا بعد تسلّم إخلاء طرف من المدرسة التى يعمل بها، لأن العديد من المدرسين خلال الفترة الأخيرة يتركون المدارس التى يعملون بها فى نصف العام الدراسى ويذهبون لغيرها دون عقوبة، وهذا الأمر يؤثر على نفسية الطلاب ويضع المدرسة فى ورطة للبحث عن مدرس آخر خلال العام الدراسى.

هل هناك شروط جديدة لعمل المدرسين فى المدارس الخاصة؟

- اتفقنا على اشتراط حصول المدرس المتخصص على تصريح عمل من وزارة التعليم ويتم التأكد من خلال الوزارة على أن المدرس يصلح للعملية التعليمية، أما المدرس غير المتخصص فلا بدَّ أن يحصل على دبلوم تربوى لممارسة مهنة التدريس، ولا يستطيع المعلم أن يمارس المهنة دون تصريح عمل.

أرباح المدارس

المدارس الخاصة، مشروع خدمى فى المقام الأول وتحدد الوزارة نسبة أرباح لا تتخطى 15% لأصحاب المدارس الخاصة، كما أن وزارة التعليم لا تسمح لأصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصاريف بشكل مبالغ به، ومن جهة أخرى لن تستطيع المدارس الخاصة المنافسة فى السوق حال زيادة الأسعار بشكل كبير.