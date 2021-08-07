اليوم انطلاق اختبارات القدرات 2021 بالجامعات الحكومية

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لانطلاق اختبارات القدرات 2021 لـ 9 تخصصات بكليات مختلفة موزعة على 150 كلية ومعهدا على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، لكليات (الإعلام والسياحة والتمريض والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والجامعات التكنولوجية)، والتي ستستمر حتى 16 أغسطس الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اختبارات القدرات 2021 لـ 9 تخصصات علمية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة باختيارات القدرات 2021، من حيث التطهير الدوري للمنشآت الجامعية والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة الفترة المقبلة والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس والتباعد الاجتماعي، خاصة أثناء تواجد الطلاب داخل مقرات الاختبارات، بالإضافة لتجهيز الأطقم الطبية المختلفة بالكليات للكشف على الطلاب حال الاشتباه بكورونا.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ستشهد عقد اختبارات القدرات 2021 للكليات بها، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بإجراء اختبارات القدرات لعدد من الكليات الموجودة بالجامعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه تم التأكيد على إجراء التعقيم والتطهير الدوري المنشآت الجامعية.