كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تعلن تعليمات أداء اختبار القدرات

أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، عن تعليمات إجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية، وكيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي 2021/ 2022، التي تبدأ اعتبارا يوم السبت 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021 وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وتقام الاختبارات، برعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور كرم ملاك، عميد الكلية، والدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عطية، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتقام الاختبارات للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية، وهي اختبارات بسيطة تكشف مدى استعداد الطالب لدراسة الموسيقى، ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية، من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات، مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الإيقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وتشمل التعليمات الإرشادية لطلاب الثانوية العامة، المرشحين لأداء امتحانات القدرات بكليات الجامعة، الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من هنا.

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية «اليوم والساعة»، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات من هنا.