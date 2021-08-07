أول فيديو من وصول مركب الملك خوفو لمكانه الجديد بالمتحف المصري الكبير

قدمت جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لوصول الموكب الذي يقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير في الساعات الأولى من صباح السبت، وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدًا لوضعه في مكانه الجديد في القاعة المخصصة بجوار المتحف المصري الجديد.

ووصل المركب لمكانه الجديد بعد نقله من المكان الذي تواجد فيه طيلة أكثر من 4500 عام، بينما تم نقله بآيادي مصرية وباستخدام عربة ذكية بلجيكية.

جدير بالذكر أن المركب جرى اكتشافه بالصدفة، أثناء إجراء أحد العاملين، عملية تنظيف روتينية حول هرم «خوفو» سنة 1954، حيث قادت الصدفة إلى حفرتين مسقوفتين عند القاعدة الجنوبية للهرم، وبعد البحث والتنقيب، تمّ العثور فى قاع إحدى الحفرتين على سفينة مفككة متقنة النحت من خشب «الأرز»، ومتصلة ببعضها بالحبال، ولا ينقص منها أى جزء، وبعد تجميع أجزاء المركب، التي بلغ عددها 1224 قطعة، اكتشفوا أنَّ بها سفينة «خوفو»، أو ما يعرف بـ«مركب الشمس»، حسبما ذكر الدكتور عيسى زيدان المشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، في تصريحات صحفية له.